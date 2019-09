Des pancartes électorales affichées illégalement à Québec

La Ville rappelle aux partis politiques que l’affichage électoral n’a pas sa place sur les feux de signalisation ou sur toute signalisation aux intersections parce qu’ils peuvent nuire à la visibilité , explique le porte-parole David O’Brien.

Élections Canada n’impose pas de règle précise pour l’affichage électoral et indique que c’est la réglementation municipale qui s’applique.

L'affichage sur les feux de circulation n'est pas toléré à la Ville de Québec. Photo : Radio-Canada

David O’Brien ne parle pas pour l’instant de contraventions pour les partis pris en défaut.

Nous misons sur la sensibilisation et leur demandons de collaborer rapidement.

Sur le terrain, il est possible de constater que le Parti vert, le Nouveau Parti démocratique et le Parti conservateur ont apposé des affiches sur des feux de circulation et devront corriger le tir.