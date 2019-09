Élève au volant : passer son permis d'hier à aujourd'hui

C’est en 1955 que l’examen de conduite devient obligatoire au Québec. Le permis est alors émis par le Bureau des véhicules automobiles.

À la fin des années 1950, le Québec compte déjà près d’un million de conducteurs, mais les femmes restent peu nombreuses à prendre le volant.

À l’émission Vu du 19 janvier 1961, les journalistes Pierre Nadeau et Thérèse Laporte accompagnent un homme et deux femmes qui apprennent à conduire avec des enseignants de l’école de conduite Lauzon.

Même s’ils sont prononcés avec une pointe d’humour, les propos de Pierre Nadeau illustrent bien la mentalité de l’époque à l’égard des femmes qui souhaitent apprendre à conduire :

C’est au cours de ces leçons théoriques que les femmes font les plus grandes découvertes. Les unes apprennent avec étonnement que certains boutons ne sont pas là uniquement pour leur permettre d’accrocher leur sac en entrant. D’autres sont toutes surprises de s’apercevoir que le rétroviseur n’a pas été placé là par galanterie ou pour favoriser les raccords de maquillage.

Une femme explique qu’elle apprend à conduire à l’insu de son mari, car ce dernier lui défend bien de prendre sa voiture. Le mari en question est persuadé que les femmes n’ont pas les réflexes aussi rapides que les hommes.

Qu’à cela ne tienne, les femmes se feront de plus en plus nombreuses sur les routes.

Messieurs, prenez-en votre partie, le mouvement est irréversible, les statistiques le prouvent, partout et de plus en plus, ce sont les femmes qui conduisent!

Pierre Nadeau