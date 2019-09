Une exposition de Picasso lors de sa période bleue bientôt à Toronto

La période bleue de Picasso est l’un des épisodes les plus célèbres de la carrière de l’artiste et du modernisme du 20e siècle , souligne l’AGO dans un communiqué.

Selon l'AGO, c’est la première exposition sur la période bleue de Picasso qui sera présentée au Canada.

Selon le musée, l'exposition Picasso : peindre la période bleue comprendra environ 65 œuvres de l’artiste espagnol, ainsi qu'une sélection d'œuvres d'artistes qu’il aurait connus et étudiés.

À lire aussi : Un Picasso peut en cacher un autre

L'exposition comprendra d'importants prêts internationaux de la part de collections privées et d'institutions publiques en Amérique du Nord, en Europe, au Japon et en Israël.

Au cours de sa carrière, Picasso connaît différentes périodes artistiques, qui suivent ses états d’âme. En 1901, après le suicide d’un grand ami, il commence sa période bleue. Ses œuvres montrent alors la difficulté de vivre, la vieillesse ou la mort.

La période bleue de Picasso se caractérise par des œuvres en grande partie monochromatiques aux tons de bleu et bleu vert.

Picasso créa des peintures, des sculptures au cours de cette étape décisive de son développement artistique et des œuvres sur papier qui ont capturé et sondé la vie moderne et ses nombreux mécontentements , indique le musée.

À écouter : Picasso, un peintre incontournable du 20e siècle

L'exposition est coorganisée par le Musée des beaux-arts de l'Ontario et le musée The Phillips Collection à Washington, DC. Elle se déroulera du 27 juin au 20 septembre 2020.