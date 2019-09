Les candidats de Hull-Aylmer ont débattu à Radio-Canada

Près de 80 000 électeurs pourront se rendre aux urnes dans la circonscription Hull–Aylmer, le 21 octobre.

Le libéral Greg Fergus a été élu pour la première fois en 2015, en battant l’ancienne chef intérimaire du NPD, Nycole Turmel, par environ 11 000 voix.

Le député sortant se mesure au conservateur Mike Duggan, conseiller municipal du district de Deschênes à Gatineau; à Josée Poirier-Defoy du Parti vert, qui souhaite améliorer l’accès à la nourriture et réduire le gaspillage alimentaire, à Joanie Riopel du Bloc québécois, à Rowen Tanguay du Parti populaire du Canada et à Nicolas Thibodeau du NPD, qui a travaillé dans l’architecture verte et sur la colline du Parlement.

Mme Riopel ne prend pas part au débat des Matins d’ici en raison d’un conflit d’horaire.