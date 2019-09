Une évaluation des promesses électorales qui dépend de la bonne foi des partis

Par exemple, le coût de la promesse du chef libéral, Justin Trudeau, de bonifier l'aide gouvernementale versée aux jeunes familles, présentée mardi avant-midi – et dans le cadre de laquelle allègements fiscaux et autres congés seraient offerts aux parents –, a été évalué par le Parti libéral à 800 millions de dollars en 2020-2021.

Trois ans plus tard, toujours selon les libéraux, cette somme devrait atteindre 1,2 milliard de dollars.

L'ampleur de ces débours gouvernementaux n'a toutefois pas été confirmée par le DPB. M. Trudeau n'a pas pu expliquer pourquoi il n'avait pas sollicité une telle évaluation.

Il s'est contenté de dire que les libéraux ont eu recours aux services du DPB pour « certains éléments de la plateforme libérale » qui seront bientôt annoncés, et que cela sera « très clair » lorsque leur cadre financier sera dévoilé.

En entrevue à Midi info, à l'antenne d'ICI Première, le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, a précisé que l'évaluation financière des plateformes électorales des partis tenait davantage de la « responsabilité » que du « pouvoir ».

Selon la législation qui a été modifiée en septembre 2017, je suis assujetti à des règles de confidentialité assez strictes quand vient le temps d’estimer les coûts des promesses électorales des partis , a-t-il indiqué.

Donc, pour que je puisse faire l’analyse de ces coûts-là, deux conditions doivent être remplies. Le parti doit me le demander et, ensuite, pour publier ces analyses-là, le parti doit m’aviser par écrit que je peux publier les coûts dont j’ai fait l’estimation.

Impossible, pour le DPB, de confirmer si le Parti libéral du Canada, par exemple, a fait appel à ses services pour évaluer ses engagements, ou s'il entend le faire d'ici le 21 octobre.

Et s'il existe une disposition pour que des partis ou des députés appartenant à des partis non officiellement reconnus consultent le DPB en vue d'obtenir une estimation du coût des mesures mises de l'avant par d'autres formations politiques, Yves Giroux est clair : les adversaires devront jouer franc jeu.

On a demandé aux partis de se comporter de façon honorable, et de ne pas essayer d’utiliser nos services dans le but unique de discréditer les promesses des autres partis. On a émis des directives à cet effet-là, leur disant qu’on s’attend à être assez occupés avec le coût des promesses qui sont légitimes qu’on ne veut pas se retrouver dans le rôle de discréditer les promesses des autres partis.

Yves Giroux, directeur parlementaire du budget