Les 114 000 élèves de la CSDM en journée pédagogique pour le climat le 27 septembre

Le 27 septembre est la journée mondiale pour le climat et plusieurs mobilisations sont prévues dans plusieurs villes à travers le monde, dont Montréal et Québec, alors que la jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg sera au Québec.

La CSDMCommission scolaire de Montréal a indiqué par communiqué que la journée pédagogique initialement prévue le 24 avril sera déplacée au 27 septembre pour permettre aux élèves de participer à la grève.

Ce geste exceptionnel de la CSDM s’inscrit dans une volonté d’appuyer la cause de l’urgence climatique et permet de reconnaître, comme le stipule la Politique environnementale de la Commission scolaire, que la préservation de l’environnement et des ressources est indispensable à la survie de toute société , a expliqué Catherine Harel Bourdon, présidente de l'institution, dans le communiqué.

La présidente de la CSDM, Catherine Harel Bourdon, a indiqué que les élèves auront droit à une journée pédagogique le 27 septembre pour participer à la mobilisation pour le climat. Photo : Radio-Canada

De son côté, le CSPICommission scolaire Pointe-de-l’Île n’accordera pas de congé spécial à ses élèves, invitant plutôt les parents à motiver l’absence de leur enfant pour qu’il puisse participer à la marche.