Brad States de retour avec le Magic 

Son retour avec les champions en titre de la Ligue nationale de basketball du Canada (LNBC), dès le début de la saison, permettra à Brad States, de se faire valoir à 100 %, selon le principal intéressé. L’année dernière, j’avais une blessure au genou qui m’a empêché d’être sur le terrain , rappelle-t-il.

En plus de cette blessure, la saison 2018-2019 été ponctuée de déplacements pour l’Acadien. Sa saison a commencé à Charlottetown avec le Island Storm, mais le 7 janvier, il a été échangé au Edge de Saint-Jean, à Terre-Neuve. Il ne sera resté à Terre-Neuve que peu de temps puisqu’il a ensuite libéré par ces derniers le 15 février avant d’être embauché par Moncton le même jour.

Arrivé à Moncton la veille de la date limite des transactions, il intègre une équipe qui fonctionne déjà bien, de sorte qu'il joue peu. Le coach était déjà très content de notre équipe et on jouait vraiment bien alors je ne voulais pas non plus briser le momentum!

Il espère maintenant avoir la chance de se prouver et de jouer pendant la saison. L’été de repos aura été bénéfique. Tu sais, l’été c’est comme rentrer un char au garage. Tu as de petites blessures qui sont là, que tu essaies d’arranger. Tu veux garder une bonne shape. Il passe donc beaucoup de temps au gym d’ici le camp d’entraînement qui commencera au mois de novembre.

L’entraîneur et directeur général de l’équipe, Joe Salerno, affirme que la décision de rappeler Brad States a été facile. Même s’il n’a pas vu beaucoup d’action la saison dernière, Brad est une partie intégrante de notre équipe. Il donne son 100 % tous les jours et est toujours prêt à jouer.

Brad States est le neuvième joueur retenu par Moncton en vue de la prochaine campagne. De ces joueurs, six sont issus de l’équipe championne de la saison dernière. Je suis vraiment content qu’il y ait plusieurs gars qui reviennent. On va avoir un bon noyau pour recommencer où on était l’année passé , déclare-t-il.

Deux équipes en difficulté financière

La LNBC annonçais à la fin du mois d’août que deux équipes de l’Est prenaient une « saison sabbatique » pour restructurer leurs finances et revenir dans une meilleure situation pour la saison 2020-2021, qui sera la dixième année d’existence de la ligue.

Les Highlanders du Cap Breton et le Riptide de Saint-Jean ne seront donc pas de la partie cette année.

Pour Brad States, s’il s’agit d’une mauvaise nouvelle; il croit toutefois que cela pourrait rendre ces deux équipes plus fortes, à leur retour.