Les politiciens débarquent au Concours international de labour

La cheffe du Nouveau parti démocratique de l’Ontario, Andrea Horwath, était accompagnée entre autres du candidat fédéral pour la circonscription de Nickel Belt, Stef Paquette.

Andrea Horwath, cheffe du NPD de l’Ontario Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Les familles d’agriculteurs du Nord méritent nos remerciements pour l’énorme contribution qu’elles apportent à l’économie du Nord de l’Ontario , a-t-elle déclaré.

La remorque du chef du Parti vert de l'Ontario, Mike Schreiner, était décorée d'affiches du candidat sudburois, Bill Crumplin. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

L’Assemblée législative ferme habituellement pour la journée afin que les politiciens puissent assister au lancement annuel, mais cette année, les législateurs font une longue pause et ne reprendront pas leurs travaux avant le 28 octobre.

Le député provincial de Nipissing Ouest, Vic Fedeli, a sorti son chapeau de paille et sa veste carreautée pour prendre part aux festivités. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Investissements pour l'agriculture dans le Nord