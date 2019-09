Un été assez bon pour le cinéma québécois

Le film qui mettait en vedette deux poids lourds de la colonie artistique québécoise, Louis-José Houde et Antoine Bertrand, arrive au troisième rang du palmarès estival. Sans surprise, le premier est Avengers : phase finale avec des recettes de 11,9 millions et le deuxième Le roi lion avec 10 millions. Les chiffres sont comptabilisés du 26 avril au 5 septembre 2019.

Scarlett Johansson et Chris Evans dans une scène de Avengers :phase finale Photo : Marvel Studios et Walt Disney Co

Le cinéma américain récolte 74,7 % des recettes de l’été avec un total de 57, 3 millions. C’est une baisse par rapport à l’été 2018 alors que sa part grimpait à 86,9 %.

Des parts modestes

Si les parts de marché du cinéma québécois ont augmenté par rapport à l’an dernier et se situent à 9,1 % pour la période estivale, on reste loin de l’été 2017 avec ses 17,9 % parts de marché. La sortie de deux suites des plus gros succès du cinéma québécois, De père en flic 2 et Bon Cop, Bad Cop 2, avait engendré de tels résultats.

Cependant, ce n’est pas la disette des années 2012 à 2016, alors que les parts étaient à leur plus bas et ne dépassaient pas 5,9 %.

La femme de mon frère, de Monia Chokri Photo : Les films Séville

La sélection de La femme de mon frère à Cannes semble avoir bénéficié au long métrage de Monia Chokri qui termine au deuxième rang du palmarès des films québécois, loin derrière Menteur, avec des recettes de 694 864 $. Le troisième est Jeune Juliette, d’Anne Émond avec 249 942 $ en recettes.

La sortie tardive de Ma vie avec John F. Donovan pourrait bien expliquer ses faibles résultats. Le premier film en anglais de Xavier Dolan ne cumule que 138 462 $ en recettes.

Kit Harington dans le film The Death and Life of John F. Donovan de Xavier Dolan Photo : Shayne Laverdière/films Séville

La cinquième place du palmarès des films québécois est occupée par le documentaire de Fernand Dansereau Le vieil âge et l'espérance sorti en avril dernier. Il cumule 123 150 $ en recettes.