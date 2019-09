Un dernier adieu à Pierre Nadeau

La famille recevra ensuite les proches lors d'une réception au Complexe funéraire Mont-Royal.

M. Nadeau est décédé il y a deux semaines à Montréal, à 82 ans, des suites de la maladie de Parkinson, dont il souffrait depuis plus d’une décennie.

Au moment du service funéraire, plusieurs personnes prendront la parole pour rendre hommage à ce journaliste émérite, dont le chanteur Jean-Pierre Ferland et son ancien collègue Simon Durivage.

Considéré comme l’un des plus grands reporters de Radio-Canada, où il a passé la majeure partie de sa carrière, Pierre Nadeau a été lauréat de nombreux prix et distinctions. Il a notamment été fait officier de l'Ordre du Canada et chevalier de l'Ordre national du Québec.