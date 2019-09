Treize records de chaleur enregistrés lundi en Saskatchewan

En une semaine à peine, la Saskatchewan a vécu d’importants écarts de température, en passant par un temps frais et pluvieux à un temps chaud et humide. Des records de chaleur ont été recensés lundi dans 13 municipalités de la province.

Les records les plus considérables ont été observés à Nipawin et Watrous, qui ont battu de 2° C les records de température enregistrés en 1979.

À Nipawin, au nord-est de Prince Albert, Environnement Canada confirme que le thermomètre a grimpé à 32,8° C, surclassant un record de chaleur observé à pareille date en 1927.

À Watrous, au sud-est de Saskatoon, il a fait 33° C. La municipalité a battu son record de 1953.

Le point de plus chaud en Saskatchewan lundi a été observé à Moose Jaw, avec 33,6° C.

Prince Albert, au nord de la province, a battu un record météorologique vieux de 131 ans. Le mercure a passé au-dessus de 31° C, éclipsant son ancien record établi en 1888.

Bien que Saskatoon et Regina n'aient pas battu de records lundi, ils ont tous deux dépassé la barre des 30 ° C.

En général, les température enregistrés en Saskatchewan étaient environ 10 ° C plus élevées qu’à l’habitude en cette période de l'année, révèle la météorologue Christy Climenhaga.

Voici les 13 principaux records de chaleur enregistrés le 16 septembre en Saskatchewan :

Cypress Hills : 28,4 ° C

Elbow : 31,3 ° C

Hudson Bay : 31,3 ° C

Indian Head : 31,6 ° C

Last Mountain Lake : 33 ° C

Melfort : 32 ° C

Moose Jaw : 33,6 ° C

Nipawin : 32,8 ° C

Prince Albert : 31,8 ° C

Swift Current : 32,4 ° C

Waskesiu : 28,6 ° C

Watrous : 33 ° C

Wynyard : 31,2 ° C

