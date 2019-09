Le Grand Toronto, champion du logement non abordable.

Le comté de Waterloo, en Ontario, porte à 11 le nombre de ces circonscriptions dans la province.

Six des pires circonscriptions se situent en Colombie-Britannique, alors que le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Manitoba en comptent une chacune.

Dans ces comtés, au moins 25 % des habitants ont déclaré dépenser au moins 50 % de leur revenu mensuel sur le loyer et les services.

Ces données proviennent de l’indice du logement locatif canadien, qui est un travail d’analyse statistique d’une coalition d’organismes à travers le pays.

La présidente de l'Association du logement sans but lucratif de l’Ontario, Marlene Coffee, déplore la situation.

Les données montrent sans équivoque que nos dirigeants politiques n’ont pas été en mesure de proposer ou de mettre en œuvre des solutions efficaces face à la crise du logement abordable, et l’Ontario a désormais le triste honneur d'être la province la plus durement touchée au pays.

Des 20 cancres en matière de logements, cinq sont des circonscriptions qui seront importantes pour les chefs pendant la présente campagne électorale et quatre de celles-ci sont en Ontario.

Les circonscriptions de Richmond Hill, King-Vaughan, Aurora-Oak Ridges-Richmond Hill et Don Valley North sont quatre circonscriptions qui sont classées comme des comtés où les luttes électorales sont serrées dans la région de Toronto.

Les gouvernements sont à blâmer pour la situation, explique Jill Atkey, PDG de l’Association du logement sans but lucratif de la Colombie-Britannique.

Ces chiffres montrent sans ambiguïté pourquoi la population canadienne et les défenseurs du droit au logement ont exhorté nos dirigeants politiques à prendre un plus grand nombre de mesures immédiates pour remédier aux défis de l’abordabilité qui frappent tant de familles et d’individus au pays.

