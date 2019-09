Sit-in de plusieurs heures à l’Hôpital de Gatineau

La protestation a débuté à 23h30 lundi soir et s’est poursuivie pendant plusieurs heures, selon une publication sur la page Facebook du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais.

« Encore une fois, le manque de personnel est au rendez-vous à l'urgence de Gatineau et après des heures de discussion, aucune ressource supplémentaire n'a été trouvée », peut-on y lire.

Le taux d’occupation était de 179 % à l’Hôpital de Gatineau mardi matin, contre 196 % à celui de Hull.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais assure que les services ont été maintenus et que des négociations entre l'employeur et le syndicat ont lieu au courant de la nuit afin de dénouer la situation.

Des membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec en Outaouais ont manifesté lundi devant l'Hôpital de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Le sit-in est survenu un peu plus de 12 heures après une manifestation de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) à l’extérieur de l’Hôpital de Gatineau. Le personnel voulait dénoncer le temps supplémentaire obligatoire.

Les infirmières de l'établissement avaient participé à un autre sit-in, d’une dizaine de minutes, en août.