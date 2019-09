Le coût de construction du centre multisports grimpe à 29 M$

Après des rumeurs sur l’explosion des coûts de construction pour le nouveau stade de soccer à Saguenay, la Ville se fait rassurante, mais admet que le projet coûtera plus cher que prévu .

Le maire suppléant, Michel Potvin, et le président de la Commission des sports et du plein air, Michel Thiffault, ont tenu une conférence de presse pour faire le point sur le montage financier et la viabilité du futur centre multisports dans l’arrondissement de Jonquière.

La part de la Ville sera de 20 M$. Nous avons obtenu une subvention de 7,5 M$ du gouvernement du Québec et nous sommes en discussions avec la Société de transport du Saguenay pour financer un stationnement incitatif. Cette aide pourrait atteindre 1,5 M$ , a expliqué Michel Potvin.

La facture de la Ville a grimpé de plusieurs millions de dollars depuis la présentation du projet.

Au départ, selon la demande de subvention présentée, la part du financement municipal était évaluée à 13,2 M$. Ce montant n'incluait pas l'achat du terrain au coût de 2,4 M$. La construction du bâtiment coûtera aussi plus cher que prévu, si bien que la facture totale de la Ville a augmenté de 6,7 M$.

Emplacement

La présence d’une nappe phréatique semblait inquiétante pour certains, mais Michel Thiffault s’est fait rassurant quant à l’emplacement du futur stade.

Le terrain de la rue Gallichan est tout à fait adéquat pour accueillir le centre multisports et c’est à cet endroit qu’il verra le jour , a-t-il dit par voie de communiqué.

Le stade de soccer intérieur est attendu depuis plusieurs années à Saguenay.

Les délais de construction semblent inchangés : les sportifs devraient pouvoir commencer à profiter des installations en 2021.