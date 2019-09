La manette SNES sans fil pour la Switch est maintenant en vente

Si vous rêviez de jouer à Super Mario World ou F-Zero de la manière la plus authentique qui soit sur Switch, sachez qu’il est maintenant possible de vous procurer jusqu’à quatre manettes de SNES sans fil au prix de 39,99 $ sur le site web de Nintendo (Nouvelle fenêtre) .

La manette est offerte exclusivement aux personnes abonnées à Nintendo Switch Online, qui est offert pour 24,99 $ par année. Le service inclut depuis peu une bibliothèque d’une vingtaine de jeux Super Nintendo, qui viennent s’ajouter aux jeux NES offerts aux membres depuis l’an dernier.

Les titres SNES sont évidemment entièrement jouables avec la manette normale de Switch, mais la croix directionnelle emblématique de la manette traditionnelle est mieux conçue pour des jeux 2D que celle qu’on trouve sur les manettes Joy-Con ou Pro.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) La manette sans fil a des boutons ZL et ZR à côté des gâchettes et un port USB-C. Photo : Nintendo

La manette SNES inclut un port et un fil USB-C, qui serviront à la recharge. La seule autre différence entre cette nouvelle manette et celle qui se vendait en 1991 est qu’elle a des petits boutons ZL et ZR à côté des gâchettes.