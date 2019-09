La ministre Nadine Girault est atteinte d’un cancer

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, a annoncé mardi matin qu’elle était atteinte d’un cancer du poumon.

J’ai été diagnostiquée avec un cancer du poumon. Un diagnostic plus qu'inattendu pour moi, étant donné que je n’avais jamais eu de dossier médical. Je n’ai jamais fumé et j’ai toujours été en grande forme physique et pleine d’énergie , a commenté Nadine Girault, lors d'un point de presse à l'Assemblée nationale.

La ministre Girault a toutefois annoncé qu'elle conservait ses fonctions. Elle reprendra d'ailleurs ses activités ministérielles dès cette semaine.

Ce dernier été a été très difficile pour ma famille et pour moi-même, a-t-elle ajouté. […] Pour la première fois de ma vie, la maladie s’est amenée comme un voleur. Cela bouleverse l’intimité, la sérénité et l’agenda. Nadine Girault

Hormis « un peu de fatigue », Mme Girault a expliqué « très bien réagir » aux traitements, se sentir en pleine forme et ne « presque pas ressentir les effets secondaires ».

« C’est ma nouvelle réalité et la vie continue », a finalement lancé la ministre.

Le 30 août dernier, le premier ministre François Legault avait annoncé que la ministre âgée de 60 ans prenait un temps d’arrêt « pour des raisons de santé » , sans toutefois spécifier la nature de ses ennuis de santé.

« Ça a été un choc, a déclaré mardi M. Legault. Nous avions très hâte de revoir Nadine et sommes très contents qu’elle revienne. »

Le retour de Mme Girault était prévu le 17 septembre, lors de la rentrée parlementaire à Québec. Et bien qu'elle conserve son poste, son agenda et ses déplacements à l’étranger seront quelque peu allégés.