La saga de la traverse Matane/Côte-Nord, vue par le petit-fils de F.-A. Gauthier

L'homme qui réside à Victoriaville suit attentivement toutes les péripéties entourant le traversier.

Par contre, même si le nom F.-A.-Gauthier résonne partout au Québec pour les mauvaises raisons, Michel Patry demeure fier que le nom de son grand-père, fondateur de la traverse Matane-Côte-Nord et homme d'affaires respecté, soit immortalisé sur la coque du navire.

On est content d'avoir le nom sur le bateau, mais on veut que rapidement le gouvernement s'attache à le remettre à l'eau pour que son nom flotte sur le Saint-Laurent avec honneur et enthousiasme.

Michel Patry, petit-fils de Félix-Adrien Gauthier