Possibles accusations après l'enquête sur les feux d'Elephant Hill

L’an dernier, la GRCGendarmerie royale du Canada avait indiqué que le feu d'Elephant Hill, qui s’est propagé sur plus de 192 000 hectares et a détruit plus de 120 maisons dans l'intérieur de la Colombie-Britannique, était d'origine humaine.

Ce fut une longue et très complexe enquête, nous avons pris plus de deux ans pour arriver à ce stade et nous sommes déterminés à travailler avec le service des poursuites de Colombie-Britannique tout au long du processus d’évaluation des accusations , dit la sergente Janelle Shoihet de la GRCGendarmerie royale du Canada .

Une scène de désolation à Boston Flats en Colombie-Britannique où plus de 200 feux de forêt ont fait rage en 2017. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Les incendies de forêt à Elephant Hill sont parmi les plus destructeurs de la récente histoire de la province. Pendant 76 jours, ils ont brûlé les régions d'Ashcroft, de Boston Flats, de Loon Lake et de Pressy Lake, forçant des milliers de personnes à être évacuées.

Un porte-parole du Service des poursuites de la Colombie-Britannique, Dan McLaughlin, affirme qu’aucune date n’est pour l’instant prévue indiquant à quel moment la Couronne pourrait mener à bien le processus d’évaluation des chefs d’accusation.

Avec les informations de Dan Burritt, CBC News