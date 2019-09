Margaret Atwood reporte ses événements à Toronto, à Montréal et à Ottawa

Margaret Atwood devait présenter son nouveau roman, The Testaments, dans plusieurs villes canadiennes. Sa visite est reportée à une nouvelle date pour les événements prévus à Toronto, à Ottawa et à Montréal.

L'écrivaine canadienne a été forcée de prendre cette décision pour cause de maladie dans sa famille. Les événements auxquels Margaret Atwood devait participer ont été reportés à des dates qui seront annoncées plus tard. Elle devait aussi être à Toronto hier soir le 16 septembre.

La causerie Words After Dark organisée le 18 septembre à l'église Saint-James est donc remise. Plus de 1200 personnes avaient des billets pour cet événement organisé par le Festival Métropolis bleu et la librairie Paragraphe.

À Ottawa, la rencontre avec les lectrices et lecteurs de Margaret Atwood devait avoir lieu ce soir, le 17 septembre à 19 h au Carlerton Dominion Chalmers.

Les billets vendus pour les événements reportés seront honorés lorsque de nouvelles dates seront annoncées. Cependant, les personnes qui le désirent pourront obtenir un remboursement, pouvait-on lire sur les sites des différents événements reportés.

La tournée de promotion de Margaret Atwood la menait tant au Canada qu'aux États-Unis. D'autres événements sont prévus à New York, à Washington, à Dallas, à San Francisco et à Portland dans les prochains jours. Le 26 septembre, sa tournée doit la mener à Vancouver, puis à Victoria et à Winnipeg.