Augmentation importante des plaintes contre des milieux de garde non régis

Le ministère de la Famille croule sous les plaintes concernant des milieux de garde en milieu familial privés. Au total, on recense trois fois plus de plaintes cette années qu'en 2017-2018 selon le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.

Ces données sont rendues publiques alors qu'une gardienne ivre a laissé sans surveillance trois enfants dans une garderie non accréditée de Sherbrooke la semaine dernière. D'ailleurs, cette dernière avait fait l'objet d'une plainte en 2018.

Inquiétant, c'est le mot que je retiens. Je suis préoccupé. Depuis que je suis ministre de la Famille, c'est un dossier qui me préoccupe parce qu'on est en présence d'un réseau qui opère dans l'ombre avec des règles minimales de sécurité depuis le projet de loi 143. Le constat que je fais [...] ces garderies peinent à respecter ces exigences , a expliqué le ministre au micro de Par ici l'info.

Bien qu'il soit permis d'ouvrir une garderie en milieu familial sans permis, les gens qui souhaitent le faire sont tout de même dans l'obligation d'avoir suivi un cours de secourisme et de détenir un certificat d'absence d'empêchement d'antécédents criminels, entre autres. En même temps, on n'a pas de façon de vérifier si c'est respecté parce qu'ils n'ont pas de permis. On ne sait même pas qu'ils existent , déplore le ministre.

Ça me préoccupe parce que c'est 15 fois plus de plaintes que dans le réseau régi. On a un fichu problème qu'il faut régler. Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

M. Lacombe soutient travailler à trouver des solutions pour resserrer les règles de sécurité de ces milieux.

10 000 places disponibles

Le ministre a profité de l'occasion pour lancer un appel aux responsables de garde en milieu familial qui ont déserté le réseau à y revenir. Il y a d'excellentes éducatrices qui sont dans le milieu non régi qui ont décidé de quitter. Je veux les inciter à revenir dans le milieu régi. On pourra garder les bonnes éducatrices qui sont majoritaires. Il y en a des pas bonnes qui mettent en danger la sécurité des enfants. On ne veut pas ça. Personne n'est content ce matin de voir ces chiffres.