Rimouski reverra en profondeur son transport en commun

À cette fin, elle compte investir 100 000 $ avec l'aide du gouvernement du Québec pour consulter la population sur les moyens de rendre plus attrayants les services de Citébus et de Taxibus.

Au terme du conseil municipal lundi, le maire Marc Parent a parlé d'une remise en question de toutes les pratiques actuelles, y compris la modification des circuits d'autobus pour que les temps de trajet soient plus rapides.

J'ai fait les trois circuits d'autobus et je ne vous cacherai pas que c'est extrêmement long de faire le tour en serpentin de la ville. Marc Parent, maire de Rimouski

Il y a eu des propositions pour que des circuits plus linéaires soient potentiellement plus accessibles, plus efficaces et qui augmenteraient le niveau d'achalandage. Ce sont toutes des choses qu'on va évaluer , ajoute le maire.

Le maire de Rimouski, Marc Parent (Archives) Photo : Radio-Canada

La consultation aura lieu au début de l'an prochain et sera menée par une firme spécialisée dans le domaine. Elle inclura des assemblées populaires dans les districts, mais aussi un sondage auprès des détenteurs de carte mensuelle et des citoyens qui n'utilisent pas le service de transport en commun.

D'après les informations de Denis Leduc