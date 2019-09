Dolbeau-Mistassini veut prioriser les structures en bois

Le bois a déjà été valorisé dans la construction de la caserne de pompiers et dans le projet de complexe Aquagym qui doit ouvrir ses portes en 2021.

Avec la nouvelle politique de l’arbre, les élus veulent aussi mieux soutenir l'économie forestière et encourager les bonnes pratiques gouvernementales.

La Ville reçoit de nombreuses demandes de coupe d’arbre public et nous nous devons d’établir et de publiciser nos critères de décisions par souci de transparence. Nous devons également faire la promotion de l’importance et du rôle des arbres dans le paysage urbain et donner l’exemple , a fait valoir le maire de Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier.

Selon la Ville, la nouvelle politique vient officialiser certaines pratiques déjà en vigueur.