Deux hommes ciblés par un tireur à Montréal-Nord

Les deux hommes ont été la cible d'un tireur vers 22h30, au coin de la rue d'Amos et de l'avenue Balzac, dans l'arrondissement de Montréal Nord, à Montréal.

Ils se trouvaient dans une voiture conduite par un chauffeur Uber, lorsqu'un véhicule s'est approché d'eux. Plusieurs coups de feu ont alors été tirés.

Les policiers ont reçu de nombreux appels au 911 pour signaler ces coups de feu, qui ont été entendus par les résidents du secteur.

Le chauffeur Uber a poursuivi sa course et n’a pas été blessé. Les deux hommes ciblés n'ont pas non plus été atteints et ont ensuite pris la fuite. Ils ont été retrouvés, peu de temps après, par les policiers au coin des boulevards Saint-Michel et Industriel.

Les deux hommes sont connus des policiers et refusent de les aider dans leur enquête.

Il n’y aurait aucun lien entre les deux victimes et le conducteur.

Maintenant, c’est de savoir ce qui s’est passé et pourquoi ces deux victimes étaient ciblées. Pour l’instant, rien ne nous indique que le chauffeur était relié avec ces deux personnes. Il semblerait qu’il se soit trouvé à la mauvaise place au mauvais moment , a expliqué Manuel Couture, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Des douilles et des impacts de balles ont été retrouvés au sol et sur le véhicule Uber.

Un important dispositif de sécurité a été érigé dans le secteur durant la nuit. Une enquête est en cours pour retrouver le tireur.