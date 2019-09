Andrew Scheer vante les mérites du pétrole et du gaz albertains à Calgary

Andrew Scheer a un objectif précis pour l’Alberta. Il a annoncé que les conservateurs souhaitent aller chercher les cinq circonscriptions rouges et orange de la province. Il espère arracher le comté de Calgary Skyview aux libéraux le 21 octobre.

Le chef du parti dispose d'un soutien politique solide à Calgary, mais ce sont les libéraux qui ont remporté la circonscription dans laquelle il faisait campagne lundi avec environ 2 500 voix en 2015. Cette circonscription est l’une des cinq en Alberta qui n'est pas dans le giron conservateur.

Pour y arriver, le chef conservateur mise sur le mécontentement des travailleurs du pétrole, qui se sentent abandonnés par Ottawa.

Les propos du chef conservateur étaient pratiquement identiques à ceux que le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, a utilisés lors de sa campagne. Andrew Scheer a comparé le gouvernement du chef libéral Justin Trudeau au NPD de l’Alberta, affirmant qu’ils avaient « suivi le même patron » en enregistrant des déficits, en augmentant les impôts et en « en créant des difficultés au des ressources naturelles ».

« Les Canadiens et les Albertains méritent un gouvernement et un premier ministre fiers de notre secteur pétrolier et gazier », a-t-il dit.

Selon lui, la priorité d’un gouvernement conservateur sera d’abolir la taxe fédérale sur le carbone et d’abandonner le projet de loi C-69.

« Je ne vois personne protester contre les bateaux qui arrivent par le St-Laurent et qui amènent du pétrole étranger », a lancé Andrew Scheer lors de son allocution.

Il a aussi répété sa volonté de ramener le crédit d'impôt pour les activités sportives et artistiques annulées par les libéraux, qui l'avaient jugé sous-utilisé.

Jason Kenny n’était pas aux côtés d’Andrew Scheer lors de son allocution. Même s'il avait d’abord indiqué qu'il ferait campagne pour les conservateurs, le premier ministre albertain dit qu'il fera finalement campagne s'il a le temps et qu'on lui demande.