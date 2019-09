Un gardien perd le chien d'une famille vancouvéroise et les abandonne à leur peine

« Désolé, j’ai perdu votre chien, et je ne répondrai plus à vos messages ». C'est le texto laconique reçu par la famille Brennan de la part du gardien de leur chien alors qu’elle se trouvait sur l’île Pender, en Colombie-Britannique, pour assister à un mariage.

Après ce message, plus rien , affirme Michael Brennan, le « père adoptif » de Sami, un croisement de berger allemand et de chien de Rhodésie à crête dorsale de 40 kg.

Une course contre la montre de 5 jours pour retrouver Sami dans les rues passantes et bruyantes de Vancouver s’est bien terminée, mais cette famille vancouvéroise croit que leur mésaventure devrait servir d'avertissement pour les propriétaires d’animaux qui ont recours à un service de garde en ligne.

Selon Michael Brennan, sa conjointe, Shannon Lercher, a trouvé un gardien de chien en apparence expérimenté sur le site en ligne Rover.

Le profil de « Christian Z » cumulait 5 étoiles et des critiques élogieuses. On pouvait y lire qu’il avait une cour arrière suffisamment grande pour satisfaire aux besoins d’un gros chien.

Tout semblait dans l’ordre , estime M. Brennan. Le plus grand attrait, c’est qu’il ne s’agissait pas d’un chenil, mais d’un hébergement chez quelqu’un, ce qui est plus confortable.

Comme un Airbnb pour chiens

Rover est la plus grande plateforme de gardiennage de chiens au monde, selon le porte-parole de l'entreprise, Dave Rosenbaum. Le site web prétend offrir plus de soins personnalisés qu'un chenil. Il annonce également des gardiens de confiance et des promeneurs de chiens qui traiteront vos animaux de compagnie comme des membres de leur famille .

La chienne Sami a été retrouvée après cinq jours de cavale à Vancouver. Photo : Gracieuseté de Shannon Lercher

Nous sommes un peu comme Airbnb pour les chiens , explique Dave Rosenbaum. Lorsque vous vous connectez au site beb ou à l'application, vous insérez des informations sur votre chien, puis notre algorithme affiche les profils qui, selon nous, pourraient bien vous convenir.

Il estime que le cas de la famille Brennan est une exception. Selon lui, les gardiens de chiens ont été soumis à un contrôle de leurs antécédents.

Or, Michael Brennan a rapidement appris à ses dépens que toutes les informations sur le site ne sont pas nécessairement valides.

Michael Brennan a eu un mauvais pressentiment quand il a déposé sa chienne, Sami, à la maison du gardien dans l’est de Vancouver. Une partie de la clôture arrière était faite de palettes de bois.

Cela m'a immédiatement inquiété et j'ai dit : "Ma chienne ne peut pas être dans cette cour sans laisse ou sans surveillance, car elle sautera à la première occasion." , raconte-t-il.

Une disparition signalée très tard

Or une heure plus tard, ce qui devait arriver arriva, bien que les détails de l'évasion de Sami n'aient été révélés que le lendemain à ses maîtres, lorsque quelqu'un prétendant être le colocataire de Christian Z a contacté Michael Brennan pour s'excuser.

Le colocataire a expliqué à Michael Brennan qu’il avait trouvé Sami seule et en train de gémir. Il l’a alors laissée sortir. En un éclair, l’animal a sauté par-dessus les palettes.

Cinq heures plus tard, Christian Z a envoyé un message pour expliquer que Sami avait disparu.

Le site Rover a confirmé à CBC qu'il n'inspectait pas les domiciles des gardiens de chiens.

Nous encourageons les propriétaires à visiter eux-mêmes le lieu où ils laisseront leur animal , avance Dave Rosenbaum.

Le profil de Christian Z a été supprimé par la compagnie.

Dave Rosenbaum affirme aussi avoir tout fait pour soutenir le couple et en offrant de payer la facture si jamais Sami devait avoir besoin de soins vétérinaires.

Cette dernière a été retrouvée près du cimetière Mountain View après cinq jours de cavale, et après avoir été repérée le long des rues Knight, Fraser, Victoria et King Edward.

Selon des informations de Karin Larsen