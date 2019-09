Rentrée parlementaire : du pain sur la planche pour Geneviève Guilbault

La semaine dernière, Geneviève Guilbault a du s'excuser après avoir affirmé qu'elle avait congédié une employée pour incompétence.

« Ça ne sera pas le premier écueil. Ça ne sera pas le premier écueil. Ça ne sera pas la première histoire sur le gouvernement. On est très serein. Malgré qu'effectivement, ce sont des moments moins intéressants à passer », a-t-elle déclaré.

Elle tente maintenant de replacer ses dossiers à l'avant-scène. Et le travail ne manquera pas pour la députée de Louis-Hébert.

Plusieurs dossiers sont à l'ordre du jour : assouplissement du registre des armes à feu, finalisation du Règlement sur les chiens dangereux, mais également l'indemnisation pour tous les sinistrés des inondations du printemps dernier.

La vice-première ministre entend toutefois s'affairer à redorer l'image des corps policiers.

« Il y a beaucoup de questionnements par rapport aux affaires policières depuis les dernières semaines, depuis les dernières années même, si on le prend plus globalement. Je travaille sur quelque chose et j'ai déjà lancé de grandes lignes très générales, parce que je ne suis pas prête à l'annoncer. Mais dans les prochaines semaines aussi je vais pouvoir parler un peu plus stage à ce sujet là », promet Geneviève Guilbault.

La vice-première ministre avance également que les élections partielles pour trouver un successeur au libéral Sébastien Proulx dans la circonscription de Jean-Talon seront déclenchées au cours des prochaines semaines.

Avec les informations d'Alexandra Duval