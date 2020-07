Souvenirs de l’École Saint-Adélard, petite école de campagne

Pour visiter l'École Saint-Adélard, on doit se rendre dans la région de la montagne Pembina, à 100 kilomètres au sud-ouest de Winnipeg, à Notre-Dame-de-Lourdes au Manitoba. Pour arriver à destination, il faut emprunter un chemin de terre. À plusieurs kilomètres de la route principale, sur la route secondaire 245, on aperçoit soudainement une petite bâtisse blanche. Bienvenue à l'École Saint-Adélard!

Au moment où l’équipe de Radio-Canada arrive au lieu de rendez-vous, les invités, Roland Boisvert et Martha Sala, discutent déjà à l’intérieur de l’école. Élya Lavoie et son grand-père Denis sont aussi présents.

Radio-Canada s'est associée à l'Association culturelle de la Francophonie manitobaine (ACFM) pour faire découvrir des lieux-dits manitobains, des endroits souvent absents des cartes géographiques, mais qui ont leur propre histoire. Cette série propose des rencontres entre jeunes et moins jeunes, pour transmettre des repères culturels et historiques aux générations futures et faire rayonner le patrimoine historique des communautés rurales manitobaines.

Le petit établissement scolaire est en fait une réplique, installée sur son site ancestral. Les dimensions ont été restreintes au quart du bâtiment d'origine, explique Roland Boisvert à Élya Lavoie, élève à l’École Précieux-Sang.

Ancienne École Saint-Adélard Photo : Radio-Canada

Ce projet de réplique de l’École Saint-Adélard a été entrepris en 2003 par Roland et son frère Normand Boisvert, avec un groupe d’anciens élèves.

On a commencé à parler de ce projet-ci en l’an 2000 lors de vacances d’hiver en Arizona avec quelques anciens. Roland Boisvert

Roland n’a jamais fréquenté l’École Saint-Adélard. Il raconte que sa mère y est allée. C’est sur la terre de son grand-père, Prévat Pantel, que l’école a été construite en 1889.

Les murs de la réplique de la petite école de campagne sont couverts de photos qui relatent son histoire. Sur l’une d’entre elles, on peut y voir Martha Sala, qui a été élève pendant trois ans, de 1932 à 1934.

Roland Boisvert et Martha Sala discutent avec Élya Lavoie de l'École Saint-Adélard à Notre-Dame-de-Lourdes. Photo : Radio-Canada / Sandra Poirier

Du haut de ses 98 ans, elle se souvient des institutrices qu’elle a eues ainsi que du déroulement des journées scolaire de l’époque. J’ai eu Angèle Pantel [la tante de Normand Boisvert] lors de ma dernière année en 8e année , se rappelle Martha Sala.

Bien que toutes les matières étaient abordées, elle affirme qu’il y avait peu de place pour le français. On était alloué une demi-heure de français par jour , précise-t-elle.

On mangeait tous à l’école. [...] On a toujours marché, on marchait tout le temps, hiver comme été. Notre goûter gelait dans notre petit seau en fer, ajoute-t-elle en riant.

Pour Martha Sala, son meilleur souvenir de son passage à l’École Saint-Adélard est le sentiment de liberté ressenti .

On était plus libre, j’étais plus heureuse que dans les grandes écoles en ville. Martha Sala, ancienne élève de 1932 à 1934

Selon Roland Boisvert, le bâtiment original de l’École Saint-Adélard serait toujours debout, mais en très mauvais états. Il aurait été impossible de le déménager sans qu’il s'effondre , dit-il.

Coordination pour Radio-Canada et rédaction des textes : Sandra Poirier