Projet de casino : Labeaume et Sioui à couteaux tirés

« Je vais tenter de convaincre la population de Wendake de ne pas le faire, parce que la criminalité que ça apporte c'est nous autres qui l'a sur le dos », a déclaré Régis Labeaume, lundi.

L'affirmation n'a pas tardé à faire réagir.

« Régis, tu en as plein ton sac pour gérer ta ville, laisse-nous gérer nos affaires ici. Je pense qu'on est capables. Je le répète encore. Faisons toujours attention de comment on veut dépeindre les Premières Nations, a rétorqué Konrad Sioui.

On a une très très bonne image quand on veut la préserver et on ne veut pas se faire dépeindre comme de potentiels dangereux ou des potentiels mafiosos.

Konrad Sioui, grand chef de la Nation Huronne-Wendat