Centre communautaire de Louiseville, la conseillère Hug-Plante veut un autre avis

En raison de l'apparition de fissures sur ses murs, le bâtiment a dû être fermé l’automne dernier de manière préventive. Au cours des dernières semaines, le conseil municipal a décidé de procéder à la démolition du bâtiment.

La conseillère Hug-Plante qui a voté en faveur de raser le centre communautaire demande maintenant une nouvelle étude parce que dit-elle : « Les chiffres qu’on nous montrait étaient exorbitants, des millions et des millions. »

L’intervention d’une citoyenne lors de la dernière séance du conseil municipal aura fait réfléchir François Hug-Plante qui demande maintenant que seule une partie du centre soit démolie.

J’ai dit mon idée, j’ai confiance qu’on en reparle au conseil. Je ne veux pas me chicaner avec personne et si les chiffres n’ont pas de bon sens on le dira.

Françoise Hug-Plante