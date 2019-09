Un premier vrai test réussi pour l'O-Train, malgré quelques pépins

Il y a eu une occurrence où un opérateur a dû réagir à un problème technique dans un train, ce qui a mené à un retard d’environ huit minutes. Le train a été rapidement remis en service , a écrit le directeur général des transports de la Ville d'Ottawa, John Manconi, dans une mise à jour envoyée en début de soirée lundi.

Après une fin de semaine sans incident majeur, l'O-Train semble avoir passé son premier vrai test, alors que des milliers d'étudiants et de travailleurs ont utilisé le train léger pour se déplacer aux heures de pointe.

Le principal enjeu concernait le déroulement de la correspondance des usagers d'OC Transpo qui débarquaient à la station Blair, dans l'est, pour ensuite prendre un autobus au retour à la maison, en fin de journée.

J'étais préoccupé, mais il y a 2 minutes, il y avait 400 personnes sur cette plateforme. Quelques autobus sont venus et elle s'est vidée en moins de deux! s'est exclamé Matthew Luloff, le conseiller du quartier Orléans, présent sur les lieux.

Des usagers du réseau de transport en commun rencontrés par Radio-Canada ont souligné que l'application mobile Transit et les nombreux agents d'information aux différentes stations les aident à se repérer facilement.

Ça se déroule sans inconvénient, mais là j'ai raté mon autobus. C'est la première journée là, tous les gens doivent avoir un certain niveau de sensibilisation, ce n'est pas la fin du monde , a affirmé Jean-Guy Brunet, un résident d'Orléans.

Des agents d'information, appelés « ambassadeurs de l’O-Train » par OC Transpo, sont présents dans les stations pour aider les usagers, comme ici à la station Parlement, le lundi 16 septembre 2019. Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Marier

La frénésie de la station Blair

Lorsqu’un train arrive à l'extrémité est de la ligne de la Confédération, ils sont des centaines d’utilisateurs à patienter sur les quais d'autobus de la station Blair.

Les autobus arrivent par vagues. Certains piétons dépassent les autres en courant sur la voie réservée aux autobus pour ne pas avoir à attendre le prochain.

Cette forte concentration de personnes a forcé certains usagers à patienter plus longtemps que prévu pour arriver à la maison.

Je suis vraiment fâchée, parce que je ne peux pas prendre l'autobus, la ligne 22 n'a jamais arrêté , a déploré Jianni Mocca, une passagère, affirmant qu'il y avait encore de la place à l'intérieur de l'autobus qui est passé tout droit.

Dave Wright, un autre usager, a aussi observé certains autobus qui ne s'arrêtaient pas au bon endroit. C'était un peu plus compliqué que d'habitude à cause de tout le monde ici. J'en ai déjà raté deux et ça fait 20 minutes que j'attends , a-t-il lancé.

Nous surveillons les correspondances entre trains et autobus pour les milliers d’usagers sur la ligne , a indiqué M. Manconi d'OC Transpo dans sa mise à jour.

Notre programme d'assistance, qui inclut des ambassadeurs de l’O-Train dans les vestons rouges, et des contacts via divers canaux, continue d'aider les clients avec notre nouveau service multimodal. Mise à jour de John Manconi, directeur général des transports

Rappelons que tous les circuits d'autobus réguliers d'OC Transpo seront maintenus jusqu'au 6 octobre pour permettre aux usagers de l'O-Train de se familiariser avec leur nouvelle routine.

Avec les informations de Jean-Sébastien Marier