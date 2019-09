De l’écojogging à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

C'est la troisième fois que des élèves en option sport du Séminaire Marie-Reine-du-Clergé courent tout en ramassant des déchets.

La technicienne en loisirs Claudia Gagnon souhaitait joindre l'utile à l'agréable en initiant les jeunes à l'écojogging, un mouvement suédois appelé plogging qui vise à conscientiser à la protection de l'environnement.

La virée dans les rues de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a d’ailleurs été payante pour les élèves.

On a trouvé des mégots de cigarettes, des bouteilles de bière cassées dans des parcs, des tampons, des fourchettes en plastique. On a trouvé plein de choses vraiment désagréables pour la nature et l'environnement.

Marie-Soleil Bouchard, élève au Séminaire Marie-Reine-du-Clergé