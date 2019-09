Premier cas de cancer professionnel chez les pompiers de Saguenay

Il y a plus de 30 ans, Sylvain Côté s'entraînait au Mont-Jacob pour réaliser ses ambitions de devenir pompier. Mais en décembre dernier, il s'est douté que quelque chose n'allait pas.

J’ai senti que je commençais à manquer d'énergie, j'avais des problèmes avec mes reins , raconte-t-il.

Quelques jours plus tard, le diagnostic est tombé : Sylvain Côté avait un cancer du sang.

La nouvelle fut difficile à prendre pour M. Côté qui a passé sa vie à sauver celle des autres.

C'est très lourd parce qu'en 2016, comme président syndical, j'ai annoncé à mes collègues en assemblée qu'il y avait sept cancers qui étaient reconnus pour le métier de pompier. Trois ans après, je suis le premier au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est atteint de l'un de ses cancers , confie-t-il.

Sa maladie a été causée par des années d'exposition à la fumée des incendies et aux matières toxiques en combustion.

La durée de vie des patients qui sont atteints d'un myélome a plus que doublé. Maintenant, au diagnostic, on parle d'une durée de vie moyenne entre huit et dix ans alors qu'avant, on parlait de trois à cinq ans.

Jessy Ranger, la coordonnatrice aux communications de Myélome Canada