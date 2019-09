Festival Basecamp : un tout inclus de plein air à la Vallée Bras-du-Nord

De retour pour une deuxième année à la Vallée Bras-du-Nord, le festival Basecamp se donne le défi de démocratiser le plein air et de rassembler les passionnés de la nature, le temps d'une fin de semaine en formule tout-inclus. Un concept de plus en plus populaire.

Passant de 90 à 350 participants en seulement 2 ans, ces adeptes de plein air vont ériger leur tente dans la Vallée Bras-du Nord, de vendredi à dimanche, dans le cadre du festival Basecamp. Le maximum que pouvait accueillir l’organisation, étant donné qu’une centaine de partenaires et de bénévoles seront aussi présents.

Au menu : une multitude d’activités et d’ateliers de plein air allant de l’initiation à l’escalade au vélo de montagne, en passant par la pêche à la mouche et le canot, en plus de conférences et de prestations musicales.

C’est un concept qui existait au États-Unis et je trouvais ça cool parce qu’au Québec, on a beaucoup d’événements qui concernent seulement un sport. Des festivals de kayak, de vélo de montagne ou d’escalade, par exemple. Mais on n’avait rien qui rassemblait tout ce monde-là qui partage la même passion pour la nature , explique Loïck Martel-Magnan, producteur de l’événement.

Un concept importé des États-Unis

C’est en travaillant avec la division canadienne de The North Face, l’entreprise qui a créé le concept Basecamp, que le jeune homme de Québec a réussi à faire naître le penchant québécois de l’événement, à Saint-Raymond. Outre l'hébergement, l'organisation s'occupe de tout pour les festivaliers, de vendredi à dimanche soir.

C’est vraiment un tout inclus. Les gens ont le choix entre plusieurs activités chaque jour et on fournit le matériel. On a un traiteur pour nourrir tout le monde et de l’animation en soirée. La seule chose que les participants doivent amener, c’est leur tente, leur matelas et leur sac de couchage , décrit-il, mentionnant au passage un spectacle de l’auteur-compositeur-interprète Geoffroy, samedi soir.

Le mandat est de promouvoir le plein air, mais aussi de le démocratiser. Notre clientèle n’est pas nécessairement expérimentée. C’est beaucoup de [personnes] qui veulent découvrir des sports.

Un atelier « slackline » lors de l'édition 2018 du festival. Photo : Francis Fontaine

À guichet fermé

Des activités comme le vélo de montagne, l’escalade et la course en sentier étant en plein essor dans la province, Loïck Martel-Magnan était convaincu que le concept Basecamp avait du potentiel au Québec.

Toutefois, il ne pensait pas que le festival allait afficher complet dès la deuxième année avec 350 inscrits à un coût d'environ 150 $.