Bonnardel souhaite une baisse de vitesse sur la 112

Le ministre des Transports, François Bonnardel, s'est rendu lundi à l'intersection de la route 112 et du chemin Paul, soit quelques jours après une rencontre entre son ministère et la municipalité d'Ascot Corner.

Il s’est arrêté à l’intersection de la route 112 et du chemin Paul où une collision frontale a fait deux morts et cinq blessés, le 2 septembre dernier.

La dangerosité de la route 112 fait réagir la municipalité d’Ascot Corner qui réclame des actions concrètes au ministère des Transports (MTQ) depuis plusieurs années. La semaine dernière, lorsque la municipalité a rencontré le MTQ, elle a fait la demande d’une baisse de la limite de vitesse dans le secteur.

J’ai pu bien voir le lieu de l’accident et la situation du 90 km/h entre l’intersection et Ascot Corner et ce que je vois, c’est que nécessairement, il faut, je crois abaisser cette vitesse de 90 à 70 km/h , a affirmé le ministre Bonnardel.

Sans pouvoir dire à quel moment le changement pourrait être fait, il a demandé à son équipe de donner rapidement des réponses aux usagers de la route.