Breen Leboeuf rend hommage à Vic Vogel

Membre du groupe Offenbach, Breen Leboeuf a souvent collaboré avec ce grand du jazz canadien.

Le bassiste d’Offenbach qui demeure maintenant à Trois-Rivières, garde un très bon souvenir de Vic Vogel avec qui le groupe a fait plusieurs tournées un peu partout au Québec.

« Pour moi c’est un gourou. Un partenaire de party et de musique, un compteur magnifique, un éducateur. Quelqu’un qui comptait beaucoup dans nos vies. » Breen Leboeuf

Breen Leboeuf sourit lorsqu’on lui demande s’il est vrai que Vogel était un musicien difficile. « Il nous voyait comme des rokers qui connaissaient trois accords et qui en jouaient deux. »

La réunion entre Offenbach et Vic Vogel à la fin des années 70, n'a pas été facile, se souvient Breen Leboeuf : « Mais une fois que ça été fait, on a trouvé un terrain de jeu qui était formidable. Il avait une grande ouverture d’esprit. »

En fusion, parue en 1980 deviendra disque d’or au Québec. Un album qui reprend les meilleurs titres captés en concert avec le Vic Vogel Band, au Théâtre St-Denis.

Album En Fusion d'Offenbach avec le Vic Vogal Big Band Photo : Radio-Canada

Par la suite, Breen Leboeuf développera une amitié avec le jazzman. « J’ai aussi travaillé sur une comédie musicale avec Vic. Il faisait les arrangements musicaux et on a eu l’occasion de se croiser régulièrement. »

C’est d’ailleurs lors de la création de cette comédie musicale que Breen Leboeuf a rencontré sa conjointe Claire Mayer, l’actuelle directrice du Festival International Dansencore.

Pendant des décennies, Vic Vogel a dirigé son orchestre de jazz et accompagné des musiciens d'ici et d'ailleurs, d'Offenbach à Céline Dion en passant par Chucho Valdès, en plus de participer au Festival international de Jazz de Montréal (FIJM) depuis sa fondation, en 1980.

L'œuvre du musicien autodidacte compte plus de 2000 pièces, arrangements et compositions; son nom figure sur une soixantaine d'albums, et il a donné plus de 10 000 prestations un peu partout dans le monde.