Accélérateurs de particules : une compagnie de Nelson obtient deux contrats lucratifs

La compagnie d'ingénierie Dehnel-Particle Accelerator Components and Engineering, ou D-Pace, remporte deux contrats de plus de 1 million de dollars pour construire des accélérateurs d’ions. Établie à Nelson, en Colombie-Britannique, D-Pace va construire des accélérateurs de particules pour des clients au Japon et en Amérique du Nord.