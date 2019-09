Lutte électorale à trois dans une banlieue de Toronto

Les cinq sièges de Brampton (Brampton-Centre, Brampton-Est, Brampton-Nord, Brampton-Sud, Brampton-Ouest) sont convoités, parce qu'il n'existe pas de loyauté particulière pour un parti ou un autre.

Ainsi, le vent tourne d'une élection à l'autre, de sorte que tous les partis croient avoir une chance d'y faire élire des députés. C'est une région qui pourrait faire basculer le paysage politique.

On a vu en 2015 combien Brampton était au centre de la stratégie des libéraux. Ils ont eu ce grand rassemblement à la fin de la campagne à Brampton. On sait que le NPD cible des sièges à Brampton parce que c'était l'ancien comté de Jagmeet Singh quand il était député provincial. Et les conservateurs savent que dans le passé, Brampton a donné le gouvernement majoritaire de Stephen Harper.

Eric Grenier, analyste des sondages, CBC