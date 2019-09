Le Manitoba frôle l’alerte de chaleur

Depuis dimanche, une vague de chaleur fait grimper le mercure dans le sud-ouest du Manitoba. L’été fait un retour en force, avec des températures frôlant l’alerte de canicule lundi et mardi.

Prévisions de températures à Winnipeg Lundi : min. 19 °C, max. 29 °C (humidex 37)

Mardi : min. 20 °C, max. 30 °C (humidex 38)

Mercredi : min. 11 °C, max. 26 °C

Jeudi : min. 13 °C, max. 25 °C

Vendredi : min. 13 °C, max. 22 °C

Jusqu’à vendredi, les températures maximales resteront au-dessus des normales de saison, qui se situent aux environs de 18 °C.

Techniquement, le calendrier suggère qu’on est toujours en été, même si un météorologue dirait que la saison estivale se termine à la fin d'août , dit Natalie Hassel.

Environnement Canada ne signale rien d’anormal, mais conseille aux Winnipégois de s’hydrater suffisamment et de surveiller les plus vulnérables de leur entourage, les jeunes enfants et les personnes âgées.

Seuil d'une alerte de chaleur (sur deux jours consécutifs) Températures diurnes : 32 °C

Températures nocturnes : 16 °C

Humidex : 38

Les plus hautes températures recensées un 16 et 17 septembre à Winnipeg sont de 32,8 °C en 1979, et de 31,8 °C en 1989.