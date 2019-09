Fuite de données personnelles de 3000 lecteurs de L’actualité

Les noms, les dates de naissance, les adresses courriel et les mots de passe cryptés de plus de 3000 personnes ayant commenté sur l’ancien site web du magazine L’actualité ont été publiés sur le site Pastebin, dimanche. Cela faisait déjà plus de six mois que les données avaient été piratées et exposées au grand jour sur le web caché (dark web).