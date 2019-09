Grands travaux : des indemnisations pour les commerçants

Le programme de compensation sera mis sur pied au cours des prochaines semaines. Les entreprises pourront toucher jusqu'à 30 000 dollars par année en compensation.

Cet été, plusieurs commerçants et restaurateurs de la route de l'Église ont fait état de pertes substantielles en raison d'un chantier sur l'artère commerciale. Ils obtiennent gain de cause, car ils seront admissibles rétroactivement au programme.

« Notre administration a entendu les commerçants et les commerçantes et propose une solution juste et équitable », a déclaré le maire Régis Labeaume.

Le programme s'appliquera pour la mise en place du réseau de tramway, dont la construction doit s'amorcer en 2022.

Plus de détails à venir