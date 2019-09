Vic Vogel, légende du jazz, est mort

La nouvelle a été confirmée par son gérant, Bob Pover et son ami Éric Ayot.

« Ce dernier s’est éteint aux côtés de sa maîtresse, son piano Steinway sur lequel il a joué depuis l'âge de 16 ans », peut-on lire dans un communiqué.

Le parcours de Vic Vogel, né Viktor Istvàn Vogel, a été directement lié à l'histoire du jazz des 70 dernières années à Montréal.

Pendant des décennies, il a dirigé son orchestre de jazz et accompagné des musiciens d'ici et d'ailleurs, d'Offenbach à Céline Dion en passant par Chucho Valdès, en plus de participer au Festival international de Jazz de Montréal (FIJM) depuis sa fondation, en 1980.

L'œuvre du musicien autodidacte compte plus de 2000 pièces, arrangements et compositions; son nom figure sur une soixantaine d'albums, et il a donné plus de 10 000 prestations un peu partout dans le monde.

