Fannystelle : le récit historique de la naissance d'un village franco-manitobain

Connaissez-vous la petite municipalité de Fannystelle, près de Winnipeg, au Manitoba? Comme Trochu, qui est au nord-est de Calgary, c'est une petite communauté qui a été fondée par des aristocrates français à la fin des années 1880. L'historienne et écrivaine Nadine Mackenzie vient publier son nouveau livre historique Fannystelle, village de l'Ouest canadien. Elle nous fait découvrir ceux et celles à l'origine de la petite municipalité : une comtesse crédule, un chanoine escroc et des pionniers honnêtes...

La gare et le village de Fannystelle en 1915 Photo : René Piché

Lors de l’écriture de son livre sur la localité de Trochu, Du sang bleu dans l'ouest du Canada, et lors de ses recherches, Nadine Mackenzie tombe, à plusieurs reprises, sur le nom Rosenberg. Apparemment, les gens de l'époque se plaignaient de ce personnage mystérieux et son de passage au Manitoba.

« C'était un personnage fantastique parce que tout le monde se plaignait de lui. Et qui était-il? Il était complètement mystérieux. Un livre avait été écrit sur Fannystelle et on parlait de lui, qu'il était venu en visite, que c'était un personnage envoûtant et qu'il avait eu des problèmes avec le gouvernement français. Donc je m'étais dit : "Mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour que le gouvernement français soit à sa recherche?" Et ça m'a donné l'idée de départ et donc en cherchant, presque tout m'a été donné sur un plateau d'argent parce qu'il faisait la première page des journaux français à Paris », raconte l'auteure.

"Un mandat d'arrêt a été décerné en octobre 1902 par M. Flory, juge d'instruction à Paris, sous les inculpations d'escroqueries contre le nommé Rosenberg" citation tirée de l'article Photo : Radio-Canada

Qui était donc ce chanoine Rosenberg et quel était son lien avec Fannystelle? Nadine Mackenzie décrit l'homme et ses exploits frauduleux :

Rosenberg et Fannystelle

Malgré toutes les tentatives du gouvernement français pour retrouver le chanoine, celui-ci n'a jamais été appréhendé!





Tout est documenté

Fannystelle n'est pas le second livre de l'auteure, mais plutôt son 29e. Pour chaque livre, elle fait des recherches. Cela peut prendre près d'un an pour trouver la documentation nécessaire, car le tout est basé sur des faits vécus et documentés. Dans le cas de son livre Fannystelle, elle s'est même rendue à Paris à la grande bibliothèque pour trouver les articles de journaux en question.

Article paru dans Le petit journal en octobre 1902 indiquant que Rosenberg aurait quitté la France pour s'installer en Belgique. Photo : Courtoisie Nadine Mackenzie

Elle rédige ensuite la chronologie des événements, décide des personnages au sujet desquels elle écrira puis organise ses chapitres. Cela peut prendre près de deux ans pour l'écriture d'un de ces livres historiques, d'une centaine de pages.

Nadine Mackenzie baigne dans l'histoire familiale et ancestrale, de plusieurs cultures: russe, prusse, écossaise et française, voilà d'où vient sa fascination pour l'histoire. Photo : Radio-Canada

L'Ouest

Nadine Mackenzie est une passionnée d'histoire et plusieurs de ses publications sont des livres historiques sur l'Ouest canadien, ses pionniers et pionnières francophones.

Selon l'historienne, l'ouverture des portes de l'Ouest à cette époque amenait son lot d'aventuriers et d'aventurières bien particuliers.

L'histoire de l'Ouest est une mine d'or! Je découvre de plus en plus que dans l'ouest du Canada, il s'est passé des choses incroyables! Parce que quand on a fait l'ouverture de l'Ouest n'importe qui pouvait venir. Il y avait des gens de toutes sortes, des aventuriers qui n'avaient plus rien et qui n'avaient plus rien à perdre, des escrocs, mais aussi des femmes pionnières dont on ne parle pas assez d'ailleurs. Nadine Mackenzie, auteure

L'auteure a d'ailleurs écrit un livre sur une femme espionne roumaine durant la 2e guerre mondiale, qui s’est rendue jusque dans l’Ouest. Elle a aussi écrit au sujet de la première femme journaliste dans l'Ouest, la première femme médecin et la première pilote.

La vie d'Ioana Roderick Gordon commence en Roumanie et se transporte à travers l'Europe, dans la politique et l'espionnage, pour se terminer dans un ranch de l'Ouest. Photo : Courtoisie Nadine Mackenzie

Un nouveau livre est déjà en écriture, mais en attendant voici l'auteure qui vous présente son livre Fannystelle :

Fannystelle, village de l'Ouest canadien

