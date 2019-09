Un accident de la route cause la mort d'un homme de Rivière-Verte

Les policiers ont répondu à un appel concernant un accident, en début de soirée.

Les membres du Détachement de Saint-Léonard de la Gendarmerie Royale du Canada se sont rendus sur place pour constater l'accident. L'homme est mort sur les lieux.

Selon la police, le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule et aurait heurté un arbre. Les autorités pensent que la vitesse et l'alcool seraient en cause et que l'homme ne portait pas sa ceinture de sécurité.

L'enquête se poursuit.