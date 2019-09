L’ancienne usine Heinz de Leamington promis à un bel avenir 5 ans après sa reprise

Une entente pluriannuelle signée entre Highbury Canco et Kraft Heinz Canada permet aux travailleurs de l’usine de Leamington et les agriculteurs locaux d’envisager l’avenir avec sérénité.

L’entente entre les deux entreprises est évaluée à un milliard de dollars.

Elle garantit la production à Leamington de plusieurs produits appartenant à Kraft Heinz, notamment les haricots Heinz, le jus de tomate et la sauce pour pâtes Classico.

Le fait d'avoir une autre entente pluriannuelle devant nous, nous procure beaucoup de stabilité , a indiqué Sam Diab, le PDG de Highbury Canco. Nous en sommes très heureux.

Selon lui, l'objectif a toujours été d'étendre les opérations.

Nous savions que nous devions nous développer, a-t-il indiqué, ajoutant que l'entreprise a connu une croissance au cours des cinq dernières années. Notre entreprise a triplé en taille depuis sa création en 2014.

L'entreprise comptait environ 250 employés à temps plein il y a cinq ans. Elle en compte aujourd'hui environ 650.

Bonne nouvelle pour les producteurs locaux

Pour la communauté agricole locale, l'accord signifie stabilité et sécurité.

Chris Stewart est agriculteur à Blenheim. Il dit qu'à l'heure actuelle il vend deux fois plus de tomates à Highbury Canco qu'il n'en a jamais vendu à Heinz.

Je n'ai pas une seule plainte à formuler , constate-t-il alors qu'il pensait devoir cesser de cultiver des tomates en 2014 lorsque Heinz a quitté la région.

Je suis assez certain que Highbury Canco sera là pendant de nombreuses années, et je cultiverai des tomates pour eux pendant de nombreuses années, ce qui me donne la confiance nécessaire pour investir dans du nouvel équipement , conclut-il.

Avec des informations de CBC