Recherchées pour avoir volé 2 coqs... en ciment

Les suspectes se sont présentées en voiture sur un terrain privé de la rue Saint-André, à Thetford Mines, pour dérober les coqs. Elles ont fui avec leur butin à bord d’une Toyota Corolla beige.

L’une des voleuses (à droite sur la photo) est de taille normale, a les cheveux bruns-roux et arbore un tatouage sur l’épaule gauche. Sa complice (à gauche) mesure environ 5 pieds et 10 pouces et portait un bandeau noir et blanc dans ses cheveux rougeâtres au moment du larcin.

La police de Thetford Mines invite toute personne qui détient de l’information permettant d’identifier ces femmes à composer le 418 338-0111.