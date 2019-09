Plusieurs chantiers routiers reportés à Sherbrooke

Certains doivent être repoussés par manque de temps alors que pour d'autres, c'est parce que les autorisations n'ont pas toutes été obtenues.

Selon le Chef de division de la gestion des eaux et de la construction à la Ville de Sherbrooke, Jean-Pierre Fortier, ces retards sont normaux. On avait 180 projets de prévus cette année. Quinze sur 180, on parle en bas de 10 %. On aurait aimé bien sûr les compléter. Il y en a que nous ne pouvons pas commencer parce que nous sommes en attente d'une autorisation. Il y a aussi certaines difficultés rencontrées sur différents chantiers qui peuvent reporter le démarrage de certains autres chantiers. On doit faire face à la réalité.

Chantiers reportés Rue du 24-Juin – urbanisation entre la rue du Souvenir et le chemin des Pèlerins.

Rue de l’Église – reconstruction et urbanisation, de la rue de Notre-Dame-du-Laus à la fin.

Rue Allard – reconstruction entre le chemin Galvin et la rue du Chalumeau.

Rue Aberdeen – reconstruction entre les rues Alexandre et Wellington Sud.

Rue Guay – reconstruction.

Rue du Parc-Industriel – réfection.

Travaux au ruisseau Giroux et Kee

Boulevard de Portland – aménagement d’une voie de virage à gauche vers la rue Robert-Boyd.

Pont Joffre – aménagement d’une passerelle cyclable.

12 e Avenue Nord – aménagement d’une voie cyclable en bordure de rue (de la rue Brûlotte à la bretelle nord de l'autoroute 610).

Avenue Nord – aménagement d’une voie cyclable en bordure de rue (de la rue Brûlotte à la bretelle nord de l'autoroute 610). Passages piétonniers (entre Kennedy Nord et du Cégep, entre la Memphrémagog et René-Lévesque, entre Belvédère et King Ouest)

Pont Jacques-Cartier – remplacement des murs de gabion près de la piste cyclable.

Nouveaux chantiers

Quatre chantiers majeurs commenceront cette semaine : le resurfaçage de la rue Bowen Sud (entre Woodwart et Chalifoux) et la construction de la piscine au parc Central, entre autres.

En raison de la reconstruction des rues des Grandes-Fourches et Meadow, la rue Wellington Nord sera fermée à la circulation, entre Albert et Frontenac, à compter de mercredi, et ce, pour quatre semaines. Ces travaux visent à raccorder le réseau d'égout de la rue Meadow à celui de la rue Wellington Nord.

La Ville assure que les commerces seront accessibles malgré tout. Il sera possible d'utiliser les trottoirs.

Toutefois, la rue Meadow a dû être fermée ce lundi pour « des raisons de sécurité ». Nous avions entamé des démarches de construction dans le secteur, mais avec les piétons et les automobiles qui circulaient dans le secteur, le chef d'équipe a pris la décision de fermer Meadow immédiatement pour assurer la sécurité des utilisateurs , indique M. Fortier.

En raison de la fermeture de la rue Wellington cette semaine, plusieurs stationnements (la Grenouillère, Webster, Wellington Nord et Frontenac) seront gratuits au centre-ville.

Une quarantaine de chantiers sont en cours à Sherbrooke.