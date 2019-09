7,5 millions $ pour aider les organismes à lutter contre les dépendances chez les jeunes

Ce projet sera coordonné par l’Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (AQCID) avec l’aide des ministères de la Santé et de l’Éducation. Québec remet d’ailleurs un montant de 75 000 $ à l’Association pour ce mandat.

Les organismes qui recevront des fonds seront également accompagnés par l’AQCID.

Le gouvernement Legault a fait cette annonce au Centre des congrès de Québec, en marge du Forum international de santé publique sur le cannabis, qui s'amorce lundi.

Présence dans les écoles

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux a rappelé que l’alcool et le cannabis, par exemple, ont des conséquences sur les fonctions du corps et du système nerveux central.

Nous sommes résolus à en faire plus pour mieux prévenir les dépendances, informer les jeunes sur les risques qui y sont associés et les accompagner, au besoin , a-t-il dit.

Cet investissement prévoit notamment un intervenant dans chaque école secondaire, 18 h par semaine.

De son côté, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, souhaite ainsi offrir de l’aide supplémentaire aux organismes et aux intervenants dans la lutte aux dépendances.