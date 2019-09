Une nouvelle piste d'athlétisme à l'Université de Sherbrooke

Au total, 3,3 millions de dollars ont été nécessaires pour redonner un air de jeunesse à la piste. Le gouvernement du Québec, la Ville de Sherbrooke et l'Université de Sherbrooke ont contribué financièrement.

L'automne dernier, deux compétitions avaient dû être annulées, car la piste était en mauvais état et parce qu'elle ne répondait tout simplement plus aux critères de la Fédération québécoise d'athlétisme.

Le revêtement de la piste, qu'on appelle Mondo Super X720, permettra non seulement la tenue de compétitions de niveau international, mais aussi d'améliorer sensiblement les performances des athlètes.

Une piste neuve permet d'avoir un roulement très uniforme et permet d'avoir de belles performances. Ce type de piste est la meilleure au monde pour nous. Avec le temps, elle devient de plus en plus dure et permet des performances de très haut niveau , explique l'entraîneur paralympique, Jean Laroche.

La piste ne servira pas qu'aux athlètes de l'Université de Sherbrooke. C'est la piste pour toute la ville de Sherbrooke et la Commission scolaire. C'est une piste régionale. Ça permet, en mettant nos forces ensemble, d'avoir une piste de calibre mondial, a rappelé le recteur de l'Université de Sherbrooke, Pierre Cossette.

Au printemps prochain, d'autres travaux auront lieu afin de rénover le stade.