La Voie du Nord souffle 10 bougies à Thompson

Daniel Couture, le directeur de l'école, est fier du parcours de l’institution qui a acquis une place centrale dans la francophonie locale.

À ses débuts, La Voie du Nord était une annexe de l’école primaire Burntwood. Lorsqu’elle a déménagé dans ses propres locaux il y a trois ans, elle a pu s’affirmer comme un repère névralgique au sein de la communauté francophone, dit le directeur.

On s’est posé la question qui sommes-nous et qu’est-ce qu’on veut faire et on a défini notre identité de différentes façons, en restant central dans la francophonie , explique celui qui s’occupe de la direction de l’école francophone depuis cinq ans.

C’est une place qui rassemble le monde et où on a des valeurs communes , ajoute le directeur.

Lorsque l’école a ouvert ses portes en 2009, elle comptait 39 élèves. Ce nombre a plus que doublé depuis.

Malgré les 700 kilomètres qui séparent Thompson de la capitale manitobaine, le directeur estime que rester connecté avec les autres écoles de la division scolaire franco-manitobaine est surmontable. Il rencontre souvent les autres directeurs, et les formations permettent aux professeurs de rester en contact avec leurs collègues des autres écoles.

Pour Daniel Couture, le défi reste toutefois de pouvoir offrir des cours spécialisés aux élèves du secondaire.

Il y a des familles qui quittent Thompson ou changent de division scolaire lorsque les enfants vieillissent pour la poursuite de leurs études , mentionne-t-il.

Le directeur reste toutefois confiant de l'importance de l'école.

Pour Daniel Couture, célébrer la première décennie de l'établissement est également l'occasion se penser à l'avenir. Il attend avec impatience de définir les objectifs de l'école pour les 10 années à venir.