Victoria veut vous entendre sur la réduction des déchets plastiques

Le gouvernement de la Colombie-Britannique cherche à réduire les déchets plastiques qui polluent l'environnement de la province et invite les Britanno-Colombiens à faire part de leur avis sur les moyens d’y parvenir. Les citoyens ont jusqu’au 30 septembre pour participer au sondage en ligne.

Le message des Britanno-Colombiens est clair et net : nous devons prendre des mesures pour réduire les déchets plastiques , dit le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, George Heyman.

Ailleurs sur le web : Enquête d'opinion menée par Victoria concernant l'usage de plastique (Nouvelle fenêtre) [en anglais seulement]

Soutien des municipalités

Les maires de Victoria, Tofino, Squamish et Rossland soutiennent l’enquête d’opinion menée par la province.

Nous sommes désireux de travailler avec le gouvernement provincial pour établir un rôle clair pour les gouvernements locaux, nos résidents et nos entreprises afin de progresser vers une économie et un environnement durables et zéro déchet , ont-ils indiqué dans une déclaration conjointe.

Seloin une nouvelle étude de l'Université de Victoria, nous consommons des dizaines de milliers de particules de plastique par an sans le savoir. Photo : The Associated Press / Gemunu Amarasinghe

Il y a quelques semaines à peine, la Ville de Victoria a perdu une bataille judiciaire contre son interdiction des sacs en plastique à usage unique. La Cour d'appel a statué que, l'objectif principal de la Ville étant l'environnement, cette mesure nécessitait l'approbation du ministre de l'Environnement, ce qu'elle n'a jamais obtenu.

Explorer d'autres mesures

Le gouvernement examine de nouvelles façons de faciliter le recyclage du plastique, notamment à l'aide d'un système de remboursement électronique pour les retours de bouteilles vides. Il éliminerait également la nécessité de trier les bouteilles.

La province travaille également avec ses homologues à travers le Canada pour développer une norme nationale spécifiant la quantité minimale de plastique recyclé à inclure dans les nouveaux emballages et produits.

Avec les informations de CBC